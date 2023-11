Zwei Verletzte bei Lastwagenunfall auf Autobahn 6

Bei einem Lastwagenunfall auf der Autobahn 6 im Kreis Schwäbisch Hall sind zwei Menschen verletzt worden.

Zuvor hatte ein Lastwagenfahrer ein Stauende übersehen und war auf einen Klein-Lkw aufgefahren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dieser sei im weiteren Verlauf auf einen Sattelschlepper geschoben worden. Einer der Fahrer erlitt einem Sprecher zufolge schwere Verletzungen, der andere leichte. Der Fahrer des Sattelschleppers blieb unverletzt.

Rettungskräfte brachten die zwei Verletzten nach dem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag in Kliniken. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die A6 in Richtung Heilbronn war für die Bergungsarbeiten zwischen den Anschlussstellen Crailsheim und Kirchberg an der Jagst vollständig gesperrt worden. Weitere Details wie etwa das Alter der Verletzten oder die Unfallursache waren zunächst nicht bekannt.

(dpa)