62-jährige Motorradfahrerin stirbt bei Frontalzusammenstoß

Bei einem Frontalzusammenstoß in der Nähe von Orsingen-Nenzingen (Landkreis Konstanz) ist eine 64-jährige Motorradfahrerin ums Leben gekommen.

Ein Autofahrer hatte am Dienstagnachmittag beim Linksabbiegen die Motorradfahrerin auf der L223 übersehen, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Fahrzeuge prallten frontal zusammen. Die 64-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb, hieß es. Die beiden Insassen des Wagens blieben demnach unverletzt.

(dpa)