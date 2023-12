Arbeiter stürzt von Dach und verletzt sich lebensgefährlich

Ein Mann ist bei Dacharbeiten in Eggenstein-Leopoldshafen (Kreis Karlsruhe) abgestürzt und hat sich lebensgefährlich verletzt.

Der 23-Jährige arbeitete auf einem Rohbau, trat auf die Abdeckung einer schon ausgefrästen Öffnung für ein Dachfenster und fiel mehrere Meter in die Tiefe, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Warum der Arbeiter stützte, blieb erst einmal ungeklärt. Er wurde am Dienstag mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

(dpa)