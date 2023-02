Militärkonvoi der US Army auf A6 verunglückt: Bergungsarbeiten laufen

Schwerer Unfall auf der A6: Ein US-Militärkonvoi, mit Raketen und Sprengstoff beladen, verunglückte am Donnerstagabend. Die schwierigen Bergungsarbeiten laufen.

Auf der A6 ist es zu einem ungewöhnlichen Unfall gekommen: Ein Militärkonvoi der US Army ist zwischen Heilbronn und Nürnberg verunglückt. Er war mit Raketen und Sprengstoff beladen. Das gab die Polizei am Donnerstagnachmittag bekannt. Eine unmittelbare Gefahr konnte schnell ausgeschlossen werden, zwei Angehörige des Militärs wurden allerdings schwer verletzt. Die komplizierten Bergungsarbeiten laufen nun auf Hochtouren.

A6: US-Militärkonvoi verunglückt – Lkw geriet in Brand

Laut der Polizei waren zwei Sattelzüge des Konvois, der aus fünf Lastwagen bestand, bei einem versuchten Spurenwechsel kollidiert. Bei dem Unfall riss das Führerhaus eines der Lkw ab und der Lastwagen geriet in Brand. Fahrer und Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Die beiden Insassen des anderen betroffenen Lkw trugen leichte Verletzungen davon.

Die Feuerwehr hatte den Brand in der Folge schnell löschen können. Das explosive Transportgut des US-Militärkonvois wurde laut Polizeiangaben nicht beschädigt. Der Sprengstoff war offenbar auch nicht mit Zündern versehen. Das Gefahrengut war zunächst von Spezialisten begutachtet worden, konnte in der Folge aber gefahrlos umgeladen werden.

Unfall von Militärkonvoi der US Army auf A6 – Bergungsarbeiten laufen

Am frühen Freitagmorgen begannen die Bergungsarbeiten. Das gab die Polizei bekannt. Demnach werde das Material mit einem Autokran auf Ersatzfahrzeuge der US-Armee umgeladen. Außerdem müssen die verunglückten Lkw geborgen werden. Anschließend soll der Verkehr auf der A6 in beiden Fahrtrichtungen wieder freigegeben werden.

Der Konvoi war zum Zeitpunkt des Unglücks in Richtung Nürnberg unterwegs gewesen. Der Unfallort auf der A6 war in der Folge weiträumig abgesperrt worden. Es kam zu Vollsperrungen auf der Höhe Kirchberg an der Jagst, wegen denen sich kilometerlange Staus bildete.