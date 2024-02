Auto erfasst Seniorin: 91-Jährige stirbt im Krankenhaus

Wenige Tage nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) ist eine Seniorin ihren Verletzungen erlegen.

Die 91-Jährige starb am Montag in einem Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die Frau hatte am Freitag über eine Straße laufen wollen, obwohl die Fußgängerampel nach ersten Ermittlungen Rot zeigte, wie es weiter hieß. Auf einer Kreuzung war sie von einem Auto angefahren, auf die Motorhaube aufgeladen worden und auf die Fahrbahn gestürzt.

(dpa)