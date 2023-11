Auto landet in Bachbett in Waiblingen: 84-Jähriger gerettet

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) in einem Bach gelandet und musste von der Feuerwehr gerettet werden.

Ein Gast einer Pizzeria in der Nähe rief die Rettungskräfte und berichtete von einem Auto, das "im Bachbett spazieren fuhr", wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Wegen des hohen Wasserstands trieb das Fahrzeug zunächst den Schüttelgrabenbach entlang und kam erst an der Querung Alte Rommelshauser Straße zum Stehen.

Der 84-jährige Fahrer wurde aus dem Auto gerettet und leicht unterkühlt in ein Krankenhaus gebracht. Wieso das Auto im Bach landete, war zunächst unklar. Die Bergung des Wagens aus dem unzugänglichen Bachbett dauerte am späten Donnerstagabend noch an.

(dpa)