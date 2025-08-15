Auto nimmt Traktor die Vorfahrt - drei Verletzte

Ein junger Autofahrer ist im Alb-Donau-Kreis schwer verletzt worden, weil er einem Traktor die Vorfahrt genommen hat. Der 23-jährige Autofahrer sei nahezu ungebremst auf eine Kreuzung bei Obermarchtal gefahren, berichtete die Polizei. Seine Beifahrerin und der 39 Jahre alte Traktorfahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Traktor kippte bei dem Unfall auf die Seite. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro.

Traktor Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vorfahrt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis