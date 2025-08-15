Icon Menü
Unfall: Auto nimmt Traktor die Vorfahrt - drei Verletzte

Unfall

Auto nimmt Traktor die Vorfahrt - drei Verletzte

In der Erntezeit ist ein Mann mit seinem Traktor auf der Straße unterwegs. An einer Kreuzung kommt es zum Zusammenstoß mit einem Auto. Wer war schuld?
Von dpa
    Die Polizei sperrte die Straße zwischenzeitlich. (Symbolbild)
    Die Polizei sperrte die Straße zwischenzeitlich. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Ein junger Autofahrer ist im Alb-Donau-Kreis schwer verletzt worden, weil er einem Traktor die Vorfahrt genommen hat. Der 23-jährige Autofahrer sei nahezu ungebremst auf eine Kreuzung bei Obermarchtal gefahren, berichtete die Polizei. Seine Beifahrerin und der 39 Jahre alte Traktorfahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Traktor kippte bei dem Unfall auf die Seite. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro.

