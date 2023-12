Unfall

Autobrand im Gotthard-Straßentunnel glimpflich ausgegangen

Im Gotthard-Straßentunnel in der Schweiz ist am frühen Dienstagmorgen ein Auto in Brand geraten.

Die beiden Insassen des Wagens mit deutschem Kennzeichen hätten einen Schutzraum aufgesucht und seien unverletzt geblieben. Am Auto sei ein Totalschaden im Umfang von gut 26.000 Euro entstanden, teilte die Polizei im Kanton Uri mit. Das Auto war in Mannheim registriert, wie die Polizei auf Nachfrage sagte. Der Wagen, der Richtung Süden war, sei aus bislang ungeklärten Gründen in Brand geraten. Der Fahrer habe Rauch aus dem Motorraum wahrgenommen. Er habe das Auto in eine Nische gelenkt, Gepäck aus dem Kofferraum genommen und sei mit seiner Beifahrerin dann in den Schutzraum gegangen. Der Alarm durch die Sicherheitssysteme sei um 5.00 Uhr ausgelöst worden. Die Feuerwehr habe den Brand löschen können. Andere Fahrzeuge oder die Tunnelinfrastruktur seien nicht beschädigt worden. Der fast 17 Kilometer lange Tunnel war wegen der Rettungs- und Aufräumarbeiten eine Stunde lang in beiden Richtungen gesperrt. Er ist die wichtigste Nord-Süd-Verbindung für Autos durch die Schweizer Alpen. Er wurde 1980 eröffnet und verbindet Göschenen im Kanton Uri mit Airolo im Kanton Tessin. Polizeimitteilung (dpa)

