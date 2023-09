Autofahrer fährt Feuerwehrmann über den Fuß

Ein Autofahrer ist einem Feuerwehrmann in Konstanz über den Fuß gefahren.

Der 36-jährige Feuerwehrmann war gerade mit seinen Kollegen mit der Aufnahme eines schweren Unfalls auf der Landstraße 219 beschäftigt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 70-jährige Autofahrer wollte auf einem Weg neben der Landstraße an der Unfallstelle vorbeifahren, doch der Feuerwehrmann untersagte ihm die Durchfahrt. Beim Wenden seines Autos überfuhr der 70-Jährige den Fuß des Feuerwehrmannes mit dem Hinterrad des Autos. Nach dem Vorfall am Mittwoch musste der Feuerwehrmann im Krankenhaus behandelt werden.

(dpa)