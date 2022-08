Unfall

vor 39 Min.

Autofahrer löst Kettenreaktion aus: Fünf Verletzte

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht an einem Unfallort.

Fünf Fahrzeuge waren am Montagmittag in einen Auffahrunfall am Autobahnkreuz Heidelberg verwickelt.

Ein Polizeisprecher sprach von einer "Kettenreaktion" mit fünf Verletzten. Ein 20 Jahre alter Autofahrer fuhr auf den Wagen vor ihm auf, wodurch zwei weitere vorausfahrende Autos aufeinandergeschoben wurden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Einer der in den Unfall verwickelten Wagen kam von der Spur ab, prallte auf eine Betontrennwand und geriet auf eine andere Fahrbahn, wo er mit einem fünften Auto zusammenstieß. Bei dem Unfall wurden der 20-Jährige und seine beiden Mitfahrer sowie zwei weitere Autofahrer leicht verletzt. Drei der fünf beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden. Die Autobahn war kurzzeitig gesperrt und der Verkehr wurde über den Standstreifen umgeleitet. Pressemitteilung (dpa)

