Autofahrer prallt gegen Baum: Lebensgefährlich verletzt

Ein Mann ist in Baindt (Landkreis Ravensburg) mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und hat sich dabei lebensgefährlich verletzt.

An der Unfallstelle musste er reanimiert werden, bevor er in ein Krankenhaus gebracht werden konnte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 79-Jährige kam in einer Kurve von der Straße ab. Durch den Zusammenstoß mit dem Baum wurde er am Dienstag in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit technischem Gerät aus seinem Wagen befreit werden.

Warum der Mann von der Straße abkam, war bislang nicht bekannt. Ein medizinischer Notfall könne als Grund nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei mit.

(dpa)