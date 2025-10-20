Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt

Ein junger Autofahrer ist nach einem Unfall nahe Balingen (Zollernalbkreis) gestorben. Sein Beifahrer kam schwer verletzt per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der 22 Jahre alte Fahrer war in der Nacht wohl wegen unangepasster Geschwindigkeit nach einer Kurve über die Gegenfahrspur von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Sein Wagen schleuderte in einen Graben und kollidierte noch mit weiteren kleineren Bäumen, ehe er liegenblieb.

Der schwerverletzte Beifahrer konnte den Fahrer gemeinsam mit einem Ersthelfer noch aus dem Fahrzeugwrack befreien, doch jener starb noch am Unfallort. Ein Kran barg den Wagen aus dem Graben.