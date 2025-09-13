Icon Menü
Unfall: Autofahrer übersieht Motorroller - Mann schwer verletzt

Unfall

Autofahrer übersieht Motorroller - Mann schwer verletzt

Ein Autofahrer übersieht an einer Kreuzung ein entgegenkommendes Kraftrad. Die Fahrzeuge stoßen frontal zusammen.
    Ein 26-jähriger Mann ist bei einem Unfall in Kornwestheim schwer verletzt worden.
    Ein 26-jähriger Mann ist bei einem Unfall in Kornwestheim schwer verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa

    Ein 26-jähriger Fahrer eines Motorrollers ist beim Zusammenstoß mit einem Auto in Kornwestheim schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah ein 20-jähriger Autofahrer am Freitag an einer Kreuzung den entgegenkommenden Kraftradfahrer. Sein Motorroller stieß frontal mit dem Auto zusammen. Der 26-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher blieb den Angaben nach unverletzt.

