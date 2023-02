Autofahrerin weicht Katze aus: Zwei Schwerverletzte

Eine Autofahrerin und ihr Beifahrer sind bei einem Unfall im Landkreis Tuttlingen schwer verletzt worden.

Die 52-Jährige war mit ihrem Auto einer Katze ausgewichen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Daraufhin kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn bei Balgheim ab, überfuhr einen Gehweg und prallte gegen einen Baum. Rettungskräfte brachten die Frau und ihren 53 Jahre alten Ehemann am Samstagabend in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

(dpa)