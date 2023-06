Basejumper in der Schweiz tödlich verunglückt

Ein Basejumper ist in der Schweiz bei einem Sprung mit einem sogenannten Wingsuit tödlich verunglückt.

Der 36-Jährige sei nach dem Sprung von der Stelle "Bira" in Lütschental im Berner Oberland rund zwölf Kilometer südöstlich von Interlaken mit Bäumen kollidiert und in einem Waldgebiet zu Boden gestürzt, berichtete die Kantonspolizei Bern am Mittwoch.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt laut Polizei. Das Opfer war ein Spanier, der in Deutschland wohnte. Der Unfall ereignete sich bereits am Montag. Es war nicht der erste tödliche Unfall an der Stelle. 2022 kam dort auf ähnliche Weise ein Australier ums Leben.

Basejumper mit Wingsuit ("Flügelanzug") springen von Felsvorsprüngen und fangen den freien Fall mit ihrem speziellen Anzug auf. Er hat Stoff zwischen Armen und Beinen, der wie Flügel wirken soll. Sie ziehen für die Landung am Ende des Flugs in der Regel einen Fallschirm.

(dpa)