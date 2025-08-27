Kindergruppe entgeht Unfall - Auto durchbricht Zaun

Beim Einparken ist ein Autofahrer im Kreis Lörrach über einen Gehweg gefahren, hat einen Zaun durchbrochen und ist auf einem Hügel eines Spielplatzes zum Stehen gekommen. Auf dem Gehweg in Rheinfelden befanden sich laut Polizei vor und hinter dem Wagen zwei Frauen mit einer Kindergruppe, die durch den Vorfall am Dienstag zwar verängstigt wurden, aber glücklicherweise unverletzt blieben. Als der 86-Jährige versuchte, rückwärts einzuparken, bemerkte er demnach den Widerstand des Bordsteines und soll deshalb übermäßig stark das aufs Gas gedrückt haben.

