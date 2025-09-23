Betrunkener fährt Auto gegen Hauswand - drei Verletzte

Ein betrunkener Fahrer ist in Zaberfeld (Kreis Heilbronn) mit seinem Wagen frontal gegen eine Hauswand gefahren. Sein Beifahrer und seine Mitfahrerin verletzten sich dabei lebensbedrohlich, wie die Polizei mitteilte. Der 28 Jahre alte Fahrer hatte laut einem Atemalkoholtest zwei Promille. Er verletzte sich leicht.

Polizeierkenntnissen zufolge war der Wagen in der Nacht auf Sonntag von der Fahrbahn abgekommen - mutmaßlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit und der Alkoholisierung des Fahrers. Das Auto stieß gegen eine circa 30 Zentimeter hohe Betonkante und in der Folge gegen die Hauswand. Der 28-Jährige musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.