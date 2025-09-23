Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Unfall: Betrunkener fährt Auto gegen Hauswand - drei Verletzte

Unfall

Betrunkener fährt Auto gegen Hauswand - drei Verletzte

Ein Betrunkener sitzt nachts am Steuer - und fährt frontal gegen eine Hauswand. Seine beiden Mitinsassen verletzten sich lebensbedrohlich.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein Auto ist in Zaberfeld frontal gegen eine Hauswand gestoßen. (Symbolbild)
    Ein Auto ist in Zaberfeld frontal gegen eine Hauswand gestoßen. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Ein betrunkener Fahrer ist in Zaberfeld (Kreis Heilbronn) mit seinem Wagen frontal gegen eine Hauswand gefahren. Sein Beifahrer und seine Mitfahrerin verletzten sich dabei lebensbedrohlich, wie die Polizei mitteilte. Der 28 Jahre alte Fahrer hatte laut einem Atemalkoholtest zwei Promille. Er verletzte sich leicht.

    Polizeierkenntnissen zufolge war der Wagen in der Nacht auf Sonntag von der Fahrbahn abgekommen - mutmaßlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit und der Alkoholisierung des Fahrers. Das Auto stieß gegen eine circa 30 Zentimeter hohe Betonkante und in der Folge gegen die Hauswand. Der 28-Jährige musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden