E-Bike-Fahrerin prallt mit Auto zusammen: schwer verletzt

Eine Radfahrerin auf einem E-Bike ist am Donnerstag auf einer Straße in Untermünkheim (Kreis Schwäbisch Hall) im Gegenverkehr mit einem Auto zusammengestoßen.

Dabei verletzte sie sich lebensgefährlich, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die 36-Jährige war auf ihrem Pedelec unterwegs, als sie in einer schmalen Haarnadelkurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pedelec entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

