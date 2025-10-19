Icon Menü
Fahrer übersieht rote Ampel - acht Verletzte nach Unfall

Ein Autofahrer fährt bei einer roten Ampel los und stößt mit einem anderen Wagen zusammen. Mehrere Menschen werden verletzt - darunter auch Schwerverletzte.
    Alle acht am Unfall Beteiligten wurden in Krankenhäuser gebracht. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa

    Bei einem Unfall in Bammental (Rhein-Neckar-Kreis) sind acht Menschen verletzt worden. Es gebe drei Schwerverletzte und fünf Leichtverletzte, teilte die Polizei mit. Ein Fahrer soll eine rote Ampel übersehen und in den Kreuzungsbereich gefahren sein. Er sei dort mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Sein Beifahrer wurde schwer verletzt. In dem anderen Auto befanden sich sechs Menschen, im Alter von einem Jahr bis 70 Jahren. Zwei von ihnen wurden schwer verletzt.

    Alle acht Beteiligten wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Die beiden Autos sind nach Polizeiangaben Totalschäden.

