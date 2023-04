Fahrerin erschreckt sich vor Blitzer: Leicht verletzt

Eine 20 Jahre alte Autofahrerin hat sich auf der Autobahn 656 bei Heidelberg vor einem Blitzer erschreckt und einen Unfall gebaut.

Der Blitzer löste am Dienstag in Fahrtrichtung Heidelberg aus, teilte die Polizei mit. In der Folge verriss die Fahrerin demnach das Lenkrad und stieß mit einer Betonwand neben der linken Fahrspur zusammen. Sie kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

(dpa)