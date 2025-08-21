Familie fast ausgelöscht - Kleinkind aus Koma erwacht

Drei Mitglieder einer Familie sterben, ein Kleinkind überlebt nach einem vom Vater mutmaßlich absichtlich verursachten Autounfall schwer verletzt. Nun ist die fast Zweijährige aus dem Koma erwacht und erholt sich gut, wie Andrea Borg, eine Vertraute der Familie, sagte. Das kleine Mädchen habe während des von den Ärzten eingeleiteten Aufwachprozesses intensiv auf die Berührungen seiner Oma reagiert, auf ihre Stimme und liebevolles Streicheln. Inzwischen sei die Oma rund um die Uhr bei dem Kind. Zuvor hatte der SWR berichtet.

Seit dem Unfall in Waldachtal (Landkreis Freudenstadt) am 10. August kümmere sich die Oma aufopferungsvoll um das kleine Mädchen und sei von den Ärzten gebeten worden, ständig bei ihrer Enkelin zu bleiben. Hannah würde inzwischen wieder selbstständig trinken, nur essen wolle sie bisher nicht. «Aber sie war inzwischen schon wieder mit ihrer Oma im Buggy unterwegs», sagte Borg.

Die Familie war fast ausgelöscht worden: Vor dem Unfall hatte der Vater des Mädchens bisherigen Erkenntnissen zufolge seine Partnerin umgebracht, war dann mit den zwei gemeinsamen Kindern ins Auto gestiegen und in den Gegenverkehr gerast. Er und das Baby starben, die kleine Hannah war schwer verletzt und laut Borg zunächst in ein künstliches Koma versetzt worden.

Borg und ihr Mann sind Pateneltern der getöteten Frau. Inzwischen hat Borg eine Spendenaktion ins Leben gerufen, für die bisher fast 17.000 Euro zusammenkamen.