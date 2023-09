Frau fährt mit Auto über Verkehrsinsel und durchbricht Hecke

Mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und anschließend durch eine Hecke gefahren ist eine 77 Jahre alte Autofahrerin im Landkreis Esslingen.

Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Frau kam demnach mit ihrem Auto aus zunächst ungeklärten Gründen am Dienstagabend in Leinfelden-Echterdingen von der Straße ab, als sie in einem Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen wollte.

Zeitgleich überquerte an dem dortigen Fußgängerüberweg ein Passant die Straße. Laut eigener Angabe der Frau gab es Probleme mit der Bremse, so dass sie ihr Auto ausweichend über die Verkehrsinsel lenkte. Dabei streifte der Pkw die Front eines in entgegengesetzter Richtung vor dem Fußgängerweg stehenden Autos, durchbrach die Hecke des angrenzenden Grundstücks und kam kurz vor der dortigen Hauswand zum Stehen. Beide Autos waren nicht mehr fahrtauglich und wurden abgeschleppt. Die Polizei bezifferte den Blechschaden auf 8000 Euro.

(dpa)