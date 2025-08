Frau seit Tagen vermisst und tot in Auto entdeckt

Eine seit Tagen vermisste Frau ist tot in einem Auto gefunden worden, das nach Polizeiangaben einen Unfall hatte. Der Wagen sei am Nachmittag bei Gaildorf entdeckt worden, teilte die Polizei am Abend mit. Die Beamten gehen davon aus, dass der Wagen der 78-Jährigen von der Straße abkam, eine Böschung hinunterfuhr, gegen einen Baum prallte und sich mehrfach überschlug. Das Auto sei in einer Böschung liegengeblieben. Laut Polizei starb die Frau bei dem Unfall. Nach ihr war seit gut einer Woche mit mehreren Polizei-Streifen und einem Hubschrauber gesucht worden.

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis