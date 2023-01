Fußgängerin stößt mit Radler zusammen und stirbt

Eine Seniorin ist in Freiburg mit einem Radfahrer zusammengestoßen und gestorben.

Polizeiangaben von Dienstag zufolge wollte die 89 Jahre alte Fußgängerin am Montag eine Straße überqueren. Als sie auf die Fahrbahn trat, kollidierte sie mit einem 23-jährigen Radfahrer. Auch der Mann wurde verletzt. Die Frau erlag ihren Verletzungen noch am selben Tag in einem Krankenhaus.

(dpa)