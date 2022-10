Auto stößt mit Lkw zusammen und geht in Flammen auf: Fahrer tot

Bei einem Unfall im Landkreis Esslingen ist am Mittwochmorgen ein Autofahrer ums Leben gekommen. Sein Wagen war mit einem Lkw zusammengestoßen und in Brand geraten.

Im Landkreis Esslingen sind am Mittwochmorgen ein Auto und ein Lkw zusammengestoßen. Der Autofahrer ist bei dem Unfall ums Leben gekommen. Laut einer Sprecherin der Polizei Reutlingen sei der Mann auf der Landstraße 1200 zwischen Jesingen und Holzmaden mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten. Durch die Kollision sei das Auto in Brand geraten. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle.

Beide Fahrbahnen der Landstraße waren am Mittwochmorgen gesperrt. Wie lange die Vollsperrung andauern werde, sei noch nicht abzuschätzen, so die Polizeisprecherin. (mit dpa)