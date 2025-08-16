Auto überschlägt sich mehrfach - Mann schwer verletzt

Ein Auto hat sich bei einem Unfall im Rhein-Neckar-Kreis mehrmals über alle drei Fahrstreifen der Autobahn 6 überschlagen - dabei ist ein 51 Jahre alter Mann schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Zudem sei ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden.

Zuvor ist den Angaben zufolge ein 24-jähriger Fahrer bei Sankt Leon-Rot mit seinem Auto auf das Heck des vorausfahrenden Autos des 51-Jährigen aufgefahren. Warum es dazu kam, war zunächst nicht klar. Daraufhin habe sich der vorausfahrende Wagen überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben. Zwei der drei Fahrstreifen mussten für rund drei Stunden gesperrt werden. Die Polizei ermittele jetzt zum Unfallhergang.