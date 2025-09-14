Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Unfall im Rhein-Neckar-Kreis: Sportwagen stürzt Böschung hinab – Fahrer stirbt

Unfall im Rhein-Neckar-Kreis

Sportwagen stürzt Böschung hinab – Fahrer stirbt

Ein Autofahrer kommt aus unbekannter Ursache von der Landesstraße ab. Sein Wagen kollidiert mit einem Baum, gerät in Brand und stürzt in die Tiefe. Für den Mann kommt jede Hilfe zu spät.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Landesstraße 535 war nach dem Unfall mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt. (Symbolbild)
    Die Landesstraße 535 war nach dem Unfall mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Ein Autofahrer ist mit seinem Sportwagen bei Heiligkreuzsteinach (Rhein-Neckar-Kreis) von der Straße abgekommen und tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, prallte der Wagen frontal gegen einen Baum und geriet anschließend in Brand.

    Danach stürzte das Fahrzeug an der Landesstraße 535 fünf bis sechs Meter eine Böschung hinab. Für den 25 Jahre alten Fahrer kam den Angaben nach jede Hilfe zu spät. Warum er von der Fahrbahn abkam, sei bislang unbekannt.

    Die Landesstraße 535 ist nach dem Unfall mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt worden. Grund dafür waren die Bergung des Autos, notwendige Baumfällarbeiten sowie ausgelaufene Betriebsstoffe.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden