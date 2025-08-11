Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Unfall in Rechberghausen: Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Unfall in Rechberghausen

Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Ein Autofahrer übersieht beim Abbiegen im Kreis Göppingen einen Motorradfahrer. Dieser wird so schwer verletzt, dass er einige Tage später im Krankenhaus stirbt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der 57-jährige Motorradfahrer erlag am Freitag laut Polizei seinen schweren Verletzungen. (Symbolbild)
    Der 57-jährige Motorradfahrer erlag am Freitag laut Polizei seinen schweren Verletzungen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Ein Motorradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto im Kreis Göppingen im Krankenhaus gestorben. Der 57-Jährige war Polizeiangaben zufolge mit seiner Maschine auf der Bundesstraße 297 bei Rechberghausen unterwegs. Zur gleichen Zeit wollte ein 62-jähriger Autofahrer von einer Einmündung links auf die Bundesstraße einbiegen.

    Dabei habe er den Motorradfahrer übersehen und die beiden Fahrzeuge seien zusammengestoßen. Der 57-Jährige stürzte laut Polizei und musste nach dem Unfall am Sonntag vor einer Woche wiederbelebt werden. Rettungskräfte brachten ihn laut Polizei mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Am Freitag sei der Mann dort gestorben.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden