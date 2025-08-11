Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Ein Motorradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto im Kreis Göppingen im Krankenhaus gestorben. Der 57-Jährige war Polizeiangaben zufolge mit seiner Maschine auf der Bundesstraße 297 bei Rechberghausen unterwegs. Zur gleichen Zeit wollte ein 62-jähriger Autofahrer von einer Einmündung links auf die Bundesstraße einbiegen.

Dabei habe er den Motorradfahrer übersehen und die beiden Fahrzeuge seien zusammengestoßen. Der 57-Jährige stürzte laut Polizei und musste nach dem Unfall am Sonntag vor einer Woche wiederbelebt werden. Rettungskräfte brachten ihn laut Polizei mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Am Freitag sei der Mann dort gestorben.