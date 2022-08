In Traktor gekracht: 18-jährige Autofahrerin schwer verletzt

Eine 18 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 466 bei Ohmenheim (Ostalbkreis) schwer verletzt worden.

Sie war am Mittwochabend einem Reh ausgewichen und mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei in Aalen mitteilte. Daraufhin kollidierte ihr Auto mit einem entgegenkommenden Traktor und wurde in den Straßengraben geschleudert. Die Feuerwehr musste die eingeklemmte Fahrerin aus ihrem Fahrzeug bergen. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Zwischenzeitlich war die B466 voll gesperrt.

(dpa)