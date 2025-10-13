Kleinwagen kracht gegen Baum – 26-Jähriger tot

Ein junger Autofahrer ist bei Lonsee (Alb-Donau-Kreis) von der Straße abgekommen und dabei tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, prallte der Kleinwagen des 26-Jährigen am Sonntag an der Bundesstraße 10 frontal gegen einen Baum. Die Wucht des Aufpralls riss den Motorblock heraus. Der Fahrer erlitt tödliche Verletzungen.

Warum der Mann von der Fahrbahn abkam, ist derzeit noch unklar. DieVerkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.