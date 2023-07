Linienbus kollidiert mit Auto: Zehn Kinder leicht verletzt

Beim Zusammenstoß eines Linienbusses in Asperg (Kreis Ludwigsburg) mit einem Auto sind mehrere Schüler verletzt worden.

Zehn Kinder seien in ein Krankenhaus gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Eine 22 Jahre alte Autofahrerin war am Dienstag aus zunächst unklarer Ursache in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Bus zusammengestoßen. Sie wurde ebenfalls leicht verletzt. Die nach ersten Erkenntnissen 58 Kinder im Bus seien angewiesen worden, zu ihrer nicht weit entfernten Schule zu laufen. Es entstand ein Schaden von 21.000 Euro.

(dpa)