Lkw fährt in Wanderbaustelle auf A6: Mehrere Verletzte

Bei einem Unfall auf der A6 nahe Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis) sind ein Lkw-Fahrer und Arbeiter auf einer Baustelle verletzt worden.

Der Lkw war in der Nacht zum Mittwoch in eine Wanderbaustelle gefahren, wie die Polizei mitteilte. Um den Laster zu bergen, musste die Strecke in Richtung Mannheim voll gesperrt werden. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden.

(dpa)