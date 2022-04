Mann prallt mit Motorrad gegen Auto und stirbt

Bei einem Unfall im Schwarzwald-Baar-Kreis ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen.

Der 24-Jährige sei in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem Auto zusammengestoßen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann soll mit anderen Motorradfahrern unterwegs gewesen sein.

Die Mitfahrerin des 24-Jährigen erlitt nach Angaben der Polizei lebensgefährliche Verletzungen. Die 28-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der 80-jährige Autofahrer sowie seine 81-jährige Beifahrerin wurden demnach bei dem Unfall in der Nähe von Schonach am Montag leicht verletzt.

© dpa-infocom, dpa:220419-99-961503/2 (dpa)