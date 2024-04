Unfall

vor 51 Min.

Mann stirbt an gesperrtem Bahnübergang in Ortenberg

An einem gesperrten Bahnübergang in Ortenberg (Ortenaukreis) ist am Samstag ein Mann ums Leben gekommen.

Er habe den Bahnübergang trotz der Sperrung überquert und sei von einem Regionalexpress erfasst worden, teilte die Polizei mit. Der etwa 30 Jahre alte Mann habe dabei tödliche Verletzungen erlitten. Die rund 150 Fahrgäste im Zug seien nicht verletzt worden. Sie wurden evakuiert und setzten ihre Reise mit Bussen fort. Mitteilung (dpa)

