Mann stirbt beim Bäumefällen

Beim Bäumefällen ist ein Mann im Nordschwarzwald gestorben.

Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag wurde der 63-Jährige unter einem Stamm eingeklemmt gefunden. Er erlag seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort in einem Waldstück in Bühlertal (Kreis Rastatt). Die Ermittler gingen von einem Unfall aus. Wie dieser am Mittwoch genau geschah und wer den Mann fand, blieb erst einmal unklar.

(dpa)