Mann stürzt betrunken vom Dach und stirbt

Ein 28 Jahre alter Mann ist vom Dach einer Gemeinschaftsunterkunft in Waldbronn (Kreis Karlsruhe) auf den Asphalt gestürzt und an den Folgen des Sturzes gestorben.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann ersten Erkenntnissen zufolge betrunken, als er zum Rauchen durch ein Dachfenster auf das Dach kletterte. Zeugen zufolge sei er dann auf den nassen Ziegeln ausgerutscht und sieben Meter tief auf einen Weg gefallen. Er erlag bei dem Unglück am vergangenen Freitag noch vor Ort seinen schweren Kopfverletzungen. Ob es sich bei dem Opfer um einen Geflüchteten handelte, konnte die Polizei nicht sagen. Nach Worten eines Sprechers waren in der Unterkunft sowohl Geflüchtete als auch Arbeiter untergebracht.

(dpa)