Mann verletzt sich mit Silvesterraketen schwer

Ein Mann hat in Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) mit Silvesterraketen hantiert und sich dabei schwer an der Hand verletzt.

Der 52-Jährige sei mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen und dort an der Hand operiert worden, teilte die Polizei am Montag mit. Warum der Mann in seiner Wohnung mit der Pyrotechnik hantierte und warum es dabei zu der Verpuffung kam, war zunächst unklar - genauso wie die Zahl der Raketen. Ein lauter Knall sei zu hören und die Wohnung voller Rauch gewesen.

(dpa)