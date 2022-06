Motorflugzeug abgestürzt: Pilot schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Pilot beim Absturz eines Motorflugzeuges in der Nähe von Bad Krozingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) erlitten.

Der Mann versuchte wohl noch eine Notlandung, die aber misslang, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Auf einem freien Feld nahe einer Straße stürzte das Flugzeug am Mittwochmittag ab. Der Pilot wurde von der Feuerwehr geborgen und in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache für den Absturz und die Höhe des Schadens waren zunächst noch unklar.

(dpa)