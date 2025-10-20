Icon Menü
Unfall: Motorradfahrer stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus

Unfall

Motorradfahrer stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus

Ein Mann ist auf seinem Motorrad unterwegs. Bei Allmendingen kommt er samt Maschine zu Fall. Rettungskräfte können ihm nicht mehr helfen. Die Todesursache soll jedoch nicht der Sturz gewesen sein.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Auf der Fahrt ins Krankenhaus ist ein Motorradfahrer gestorben. (Symbolbild)
    Auf der Fahrt ins Krankenhaus ist ein Motorradfahrer gestorben. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa

    Ein Motorradfahrer ist nach einem Sturz mit seiner Maschine bei Allmendingen (Alb-Donau-Kreis) ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben starb der 62-Jährige trotz Reanimationsversuchen auf der Fahrt ins Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Todesursache ein medizinisches Problem und nicht der Unfall selbst, hieß es.

    Der Mann war am Sonntagmittag auf der Kreisstraße 7334 von Allmendingen-Grötzingen mit seiner Maschine gestürzt und im Grünstreifen der Gegenfahrspur liegengeblieben. Eine Zeugin hatte die Rettungskräfte gerufen.

