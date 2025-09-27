Icon Menü
Unfall: Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Auf einer Landstraße prallen ein Auto und ein Motorrad zusammen. Für den Motorradfahrer kommt jede Hilfe zu spät.
Von dpa
    Rettungsversuche des Motorradfahrers blieben erfolglos. (Symbolfoto)
    Rettungsversuche des Motorradfahrers blieben erfolglos. (Symbolfoto) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall zwischen Ebhausen und Rohrdorf (Landkreis Calw) ums Leben gekommen. Der 35-Jährige stieß am Samstagabend auf der Landstraße 362 mit einem Auto zusammen, als dessen 22-jährige Fahrerin nach links abbiegen wollte, wie die Polizei mitteilte. Das Motorrad geriet demnach in Brand und der Fahrer starb trotz Rettungsversuchen an seinen Verletzungen. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

