Motorradfahrer stößt mit Auto zusammen und stirbt

Ein 35 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) tödlich verletzt worden.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten, starb der Mann am Freitagabend noch am Unfallort. Die 55 Jahre alte Autofahrerin wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Der 35-Jährige hatte in einer Rechtskurve ein vor ihm fahrendes Motorrad überholt und dabei eine Verkehrsinsel zu spät erkannt. Er konnte nicht mehr rechtzeitig einscheren und sei dann frontal mit dem entgegenkommenden Wagen der 55-Jährigen kollidiert. Die Straße war nach dem Unfall für etwa vier Stunden in beide Richtungen gesperrt.

(dpa)