Motorradfahrer überholt und kracht in abbiegendes Auto

Ein Motorradfahrer ist schwer verletzt worden, weil er beim Überholen ein abbiegendes Auto übersehen hat. Der 30-Jährige fuhr am Freitag laut Polizei bei Reutlingen auf einer Landstraße hinter drei Fahrzeugen her. Das vorderste Auto habe demnach geblinkt und sei nach links abgebogen, woraufhin die anderen Autos abbremsten. Das habe der Motorradfahrer am Ende der Kolonne zu spät bemerkt und versucht zu überholen. Dabei sei sein Motorrad in den abbiegenden Wagen geprallt. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und in eine Klinik gebracht.

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis