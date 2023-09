Ohne Führerschein mit Auto überschlagen: Drei Verletzte

Bei einem Autounfall auf der Landesstraße 415 im Landkreis Freudenstadt sind drei Menschen verletzt worden.

Ihr Wagen war nach rechts von der Fahrbahn in Richtung Alpirsbach abgekommen und überschlug sich, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Der 22 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Zwei Mitfahrer im Alter von 23 und 24 Jahren kamen mit leichten Verletzungen davon. Bei der Unfallaufnahme am Montagabend stellte sich den Angaben nach heraus, dass der Fahrer alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs war.

(dpa)