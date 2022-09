Radfahrer in Mannheim stirbt nach Sturz

Ein Radfahrer ist in Mannheim nach einem Sturz gestorben.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stürzte der 71-Jähriger am Samstagnachmittag wegen eines medizinischen Notfalls. Rettungskräfte versuchten noch, ihn zu reanimieren, und brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort starb der Mann wenig später.

(dpa)