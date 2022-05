Radfahrer stirbt nach Sturz im Ortenaukreis

Ein Radfahrer ist in Gengenbach im Ortenaukreis nach einem Sturz gestorben.

Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte, war der 70-Jährige am Mittwochabend auf seinem Rad unterwegs als er stürzte. Der Mann erlitt ein schweres Schädelhirntrauma und starb an der Unfallstelle. Warum es zu dem Sturz kam, war zunächst unklar.

(dpa)