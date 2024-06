Reifenplatzer verursacht Brand und stundenlangen Stau auf A5

Auf der Autobahn 5 bei Karlsruhe platzt der Reifen eines Sattelaufliegers. Das Fahrzeug samt Ladung beginnt zu brennen. Autofahrerinnen und -fahrer müssen Geduld mitbringen.

Wegen eines geplatzten Reifens hat ein mit Textilien beladener Sattelauflieger auf der Autobahn 5 bei Karlsruhe gebrannt. Für die Bergung und Reinigung wurden am Samstag zwei der drei Fahrspuren für mehrere Stunden gesperrt, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte. Demnach habe es einen Rückstau von zeitweise 14 Kilometern gegeben. An dem Fahrzeug und der Ladung entstand laut Polizei ein geschätzter Schaden von 150.000 Euro.

Der Brand entstand auf dem Auflieger. Der 40 Jahre alte Fahrer sowie ein Bundespolizist, der zufällig privat vor Ort war, koppelten die Zugmaschine ab und brachten sie aus dem Gefahrenbereich. Zeitweise standen die beiden Männer im Rauch, weshalb sie vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik gebracht worden.

(dpa)