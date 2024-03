Rettungswagen kollidiert im Einsatz mit Auto

Ein Rettungswagen ist im Einsatz auf einer Bundesstraße in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) mit einem Auto zusammengestoßen.

Der 41-jährige Autofahrer, die 25-jährige Fahrerin des Rettungswagens und ihr 35-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine im Rettungswagen liegende Patientin sei nicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Den Angaben zufolge hatte der Autofahrer am Mittwochmorgen in einer Einmündung nach links abbiegen wollen. Der Rettungswagen kam mit Blaulicht von hinten und wollte links überholen. Dabei sei es zur Kollision gekommen. Die Fahrzeuge seien von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Verkehrsschild und einem Baum zusammengestoßen. Der Schaden belief sich an beiden Fahrzeugen auf schätzungsweise 50 000 Euro.

(dpa)