Rollerfahrer prallt frontal gegen Auto und stirbt

Ein Rollerfahrer ist am Donnerstag bei einem Überholversuch frontal gegen ein Auto geprallt und gestorben.

Der 57-Jährige sei bei dem Unfall auf einer Staatsstraße bei Tauberrettersheim (Landkreis Würzburg) so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle gestorben sei, teilte die Polizei mit. Die Straße an der Grenze von Bayern und Baden-Württemberg sei für die Unfallaufnahme komplett gesperrt worden. Die Polizei Ochsenfurt übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache, bei denen auch eine Sachverständige helfen soll.

© dpa-infocom, dpa:220421-99-994835/2 (dpa)