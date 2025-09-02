Senior fährt in Gegenverkehr – fünf Schwerverletzte

Ein 86 Jahre alter Mann ist in der Nähe von Mutlangen (Ostalbkreis) mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Fünf Menschen - der Senior sowie die vier Insassen des anderen Autos - wurden schwer verletzt und mussten mit Rettungshubschrauber und Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden, wie die Polizei mitteilte.

Lebensgefahr bestehe jedoch nicht. Die Ursache des Unfalls, der sich auf gerader Strecke ereignet hatte, sei unklar. Die Bundesstraße war nach dem Unfall kurzzeitig voll gesperrt worden. Der Schaden belaufe sich auf rund 25.000 Euro, wie es weiter hieß.