Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Unfall: Senior fährt in Gegenverkehr – fünf Schwerverletzte

Unfall

Senior fährt in Gegenverkehr – fünf Schwerverletzte

Ein 86-Jähriger gerät bei Mutlangen auf die Gegenspur und prallt in ein Auto. Rettungshubschrauber und Krankenwagen werden angefordert. Die Ursache des Unfalls ist unklar
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Nach einem schweren Unfall musste eine Bundesstraße gesperrt werden. (Archivbild)
    Nach einem schweren Unfall musste eine Bundesstraße gesperrt werden. (Archivbild) Foto: David Inderlied/dpa

    Ein 86 Jahre alter Mann ist in der Nähe von Mutlangen (Ostalbkreis) mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Fünf Menschen - der Senior sowie die vier Insassen des anderen Autos - wurden schwer verletzt und mussten mit Rettungshubschrauber und Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden, wie die Polizei mitteilte.

    Lebensgefahr bestehe jedoch nicht. Die Ursache des Unfalls, der sich auf gerader Strecke ereignet hatte, sei unklar. Die Bundesstraße war nach dem Unfall kurzzeitig voll gesperrt worden. Der Schaden belaufe sich auf rund 25.000 Euro, wie es weiter hieß.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden