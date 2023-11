Tiertransporter mit mehreren Hundert Ferkeln kippt um

Ein Tiertransporter mit mehreren Hundert Ferkeln ist nahe Bad Urach (Kreis Reutlingen) umgekippt.

Bei dem Unfall am Dienstag sei eine noch unbekannte Anzahl an Ferkeln ums Leben gekommen, teilte die Polizei mit. Der Transporter kippte kurz nach Ortsende an einer Steige am Albrand um. Ursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar. Veterinäramt, Tierkörperbeseitigungsanstalt, Tierärzte und Landwirte aus der Umgebung kümmerten sich um die Ferkel. Ein Kran musste den Lastwagen bergen.

(dpa)